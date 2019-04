Lyon : perturbations à prévoir ce mardi soir en centre-ville

En raison de la commémoration du 104e anniversaire du génocide arménien, des perturbations sont à prévoir ce mardi soir dans le centre-ville de Lyon. Ainsi que demain après-midi.

Pensez à anticiper vos déplacements si vous êtes amenés à circuler dans le centre-ville de Lyon ce mardi soir. Un défilé en commémoration du 104ème anniversaire du génocide arménien en 1915 est prévu ce mardi soir à partir de 20h, point de départ place Antonin-Poncet (Lyon 2e).

Certain arrêts des lignes C3, C4, C5, C13, C14 et C20 ne seront plus desservis après 19h ce mardi soir. Mercredi après-midi, à partir de 14h30, la circulation sera également difficile dans les quartiers de Saxe-Gambetta et Bellecour. De nombreux arrêts de bus ne seront également pas desservis.

Plus d’informations sur le site des TCL.