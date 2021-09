Lyon Part-Dieu : le nouveau complexe cinéma UGC ouvre ses portes ce samedi (photos)

Le nouveau cinéma UGC Ciné Cité ouvre ses portes ce samedi au centre commercial de la Part-Dieu. 18 nouvelles salles réparties sur 15 000 m2.

Jour d'inauguration au centre commercial de la Part-Dieu. A partir de ce samedi, les 18 salles de l'UGC Ciné Cité accueillent les lyonnais dans son tout nouveau complexe, au troisième étage du centre commercial. "Tout est fait pour que le spectateur s'y sente bien" raconte Franck Chapon, directeur des cinémas UGC Lyon. Un projet qui s'inscrit dans les 4 ans de travaux de réaménagement de la Part-Dieu.

Un nouvel espace de vie et de rencontres

Au niveau du tout nouveau rooftop de la Part-Dieu, l'immense hall, impressionnant de hauteur de plafond pourront accueillir les visiteurs. En tout, 15 000 mètres carrés imaginé par l'architecte Alberto Cattani, qui a déjà travaillé avec UGC. "Un espace de vie et de rencontres" explique notamment le Franck Chapon. De l'espace, il y en a dans le hall. Sur les murs, les portraits de Sandrine Kimberlan, William Dafoe et Catherine Deneuve, en huit mètres par huit mètres rendent hommage aux grands visages du cinéma actuel.

Pourtant, "le spectacle est quelques mètres au-dessus des têtes" explique Franck Chapon. Les épais câbles métalliques plongeant, du plafond jusqu'au premier étage intriguent. "Une sorte de peau qui nous renvoie aux métiers à tisser lyonnais" continue le directeur d'UGC Lyon. Le parallèle entre le temps des canuts et le nouveau cinéma de la Part-Dieu peut paraître risqué, mais l'auditoire a l'air d'apprécier la comparaison.

18 nouvelles salles de cinéma

Les désormais deux ex-cinémas UGC de la Part-Dieu ferment, au profit des 18 nouvelles salles, réparties sur les trois étages du complexe. "Il était important de créer tous les types et tailles de salles" commentent Franck Chapon. "Il y a des immenses salles avec plus de 350 places comme la salle 10 et 11, mais aussi des salles plus intimistes, plus cosy. Cela fait aussi partie de l'expérience de visionner un film avec moins de monde, dans une plus petite salle" explique-t-il.

Avec ce complexe, UGC Ciné Cité espère attirer une toute nouvelle clientèle. "Difficile de faire une estimation du chiffre attendu" répond Franck Chapon à Lyon Capitale. Le cinéma pourra cependant compter sur des programmations en version française et originale, à la différence de son prédécesseur, qui ne diffusait que des films dans la langue de Molière.

Des salles ultra-modernes

Fort de ses écrans de 18 sur 7 mètres dans ses plus grandes salles, UGC pourra également compter sur une technologie de projection laser phosphore, et d'un son 7.1. Les nouveaux sièges, avec rehausseurs intégrés, espacés d'un mètre avec la rangée de devant offre une nouvelle expérience à la clientèle.

Le nouveau cinéma fait grimper à 51 salles le réseau UGC lyonnais. Lui aussi, comme d'autres cinémas UGC, sera le théâtre de plusieurs projections pendant le Festival Lumière, qui se tiendra du 9 au 17 octobre prochain.