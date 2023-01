Lyon : opération don de sang à Croix Rousse

Une opération don de sang sera menée vendredi 13 janvier à la salle de la Ficelle à Croix Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon.

En France, il faudrait plus de 100 000 dons de sang pour soigner. Il faudrait 1 500 poches de sang en plus tous les jours dans la région. Ces dons permettent de soigner 1 million de malades. Pourquoi en faut-il autant ? Parce que le sang a une durée de vie limitée et qu'il n'existe aucun produit qui peut substituer le sang.

Dans ce cadre, une nouvelle collecte est organisée à Croix Rousse le vendredi 13 janvier de 15 h à 19 h à la salle de la Ficelle. Pour pouvoir donner, trois éléments sont impératifs : être âgé de 18 à 70 ans et être en bonne santé, peser plus de 50 kg et être Reconnue apte au don à l’issue de l’entretien pré-don. Pour ce dernier impératif, un test est disponible en ligne. Il est également possible de donner son sang à la Maison du don à Confluence.

