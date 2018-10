Lyon : l’infirmière soupçonnée d’avoir escroqué 800 000 euros à la Sécu

Une infirmière libérale exerçant à Lyon est soupçonnée d'avoir escroqué 800 000 euros à la Sécurité sociale.

L'infirmière a-t-elle mis en place une fraude à la Sécurité sociale d'un montant d'au moins 800 000 euros ? Nos confrères du Progrès dévoilent cette affaire dans leur édition du 5 octobre. L'infirmière libérale exerçant dans le 3e arrondissement de Lyon a été placée en garde à vue mercredi. Elle est soupçonnée d'avoir facturée entre 2013 et 2014 des actes fictifs ou mal côtés, pour un montant d'au moins 800 000 euros. Plusieurs anomalies avaient été relevées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. La femme d'une quarantaine d'années nie les faits, et a été placée sous contrôle judiciaire, elle n'a plus le droit d'exercer sa profession. Une deuxième infirmière qui travaillait avec elle a été placée en garde vue et laissée libre. L'enquête de poursuit.