Lyon : les travaux du périphérique nord touchent à leur fin

Démarrés il y a plus de deux ans, les travaux des quatre tunnels du périphérique nord devraient aboutir dans la nuit de vendredi à samedi. Un chantier qui va coûter plus de 130 millions d'euros.

Après vingt-huit mois de chantier, les travaux devraient s'achever en fin de semaine, samedi matin au plus tard. Financés par le Grand Lyon dans le cadre d'un partenariat public privé, ils vont coûter à la métropole près de 132 millions d'euros sur vingt ans. Toutefois, en cas de problème, les éventuels surcoûts seront aux frais de l'exploitant, à savoir les entreprises Razel-Bel et Satelec.

De nouvelles mesures de sécurité

Ces travaux avaient été lancés dans le cadre d'une mise aux normes des quatre tunnels du périphérique nord, qui relie l'Est à l'Ouest de Lyon. En effet, suite à l'incident du Mont-Blanc en 1999, de nombreuses mesures de sécurité ont dû être prises dans les tunnels : des matériaux plus résistants au feu et des évacuations plus rapides pour les automobilistes en cas d'incendie. Ainsi, le nombre d'issues de secours devrait passer de 15 à 28. "Le périphérique nord a également eu droit à un nouveau système de vidéosurveillance et de désenfumage, afin d'améliorer l'évacuation des fumées" explique Jean-Luc Da Passano, vice-président de la métropole lyonnaise.

Si les usagers peuvent se réjouir de la fin des fermetures nocturnes du périphérique, pour les abonnés en revanche cela signifie également la fin des réductions sur les frais d'abonnement. En effet leur prix, qui avait été baissé en raison de la gêne occasionnée par le chantier, devrait être rétabli prochainement. Le prix d'un passage à l'unité est de 2,10€, quant aux abonnements, ils vont de 47,53€ à 72,25€.