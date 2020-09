Lyon : les travaux de prolongation du T2 ont commencé

Les travaux de prolongation de la ligne T2 jusqu'à Confluence ont commencé ce dimanche 6 septembre. Des perturbations sont prévues sur la ligne T1 et la circulation des automobiles.

Et si vous alliez à Confluence avec le T2 ? Au printemps 2021, ce sera désormais possible avec trois nouvelles stations pour le T2 : Place des Archives (ex-Suchet), Sainte-Blandine et le nouveau terminus à Hôtel de Région-Montrochet. Avec plus de 100 000 voyageurs quotidiens en 2019, la ligne T2 est l'une des plus fréquentée du réseau. Sa prolongation jusqu'à Confluence promet de nombreux travaux et de forts impacts sur la ligne T1 notamment et la circulation automobile.

La phase préparatoire des travaux a commencé ce dimanche 6 septembre et devrait durer jusqu'au 6 octobre. Quatre quais sont en cours de réalisation pour accueillir les arrêts provisoires de la ligne T1, qui devra être aménagée pour accueillir également le nouveau T2. Deux stations provisoires seront aménagées : une première au nord de l'Hôtel de Région ; la deuxième au sud de la rue Montrochet. Les aiguillages seront installés dans la nuit du 5 au 6 octobre.

Pour rappel, depuis le 11 mai la circulation automobile du cours Charlemagne est déviée quai Perrache. L'accès au centre commercial de Confluence est maintenu.

Ensuite, du 6 octobre au 23 novembre prochain, le T1 circulera en deux parties distinctes. Concrètement, les voyageurs devront descendre à une station provisoire et parcourir à pied les 400 mètres les séparant de l'autre station provisoire. La circulation du T1 sera rétablie après le 23 novembre.

Du 15 octobre prochain jusqu'en février 2021, un espace de retournement sera aménagé le long de l'Hôtel de Région, rue Paul Montrochet. Lorsque ces derniers travaux seront achevés, place aux essais pendant environ un mois jusqu'à la mise en service de cette nouvelle ligne T2 prévue à la fin du premier trimestre 2021.