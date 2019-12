Lyon : les syndicats enseignants appellent à la grève ce mardi 17 décembre

Les principaux syndicats d'enseignants du Rhône appellent à reconduire la grève, à participer aux actions de blocage et à manifester ce mardi 17 décembre contre la réforme des retraites.

L'intersyndicale Education du Rhône, composée de la CGT, FO, FSU, SUD et CNT, a réaffirmé dans un communiqué son hostilité vis à vis de la réforme des retraites. Les syndicats concernés appellent tous à une grève massive pour ce mardi 17 décembre et enjoignent à participer aux actions de blocage et à la manifestation prévue ce jour-là à Lyon. Cette dernière devrait rassembler de nombreux syndicats d'autres secteurs, et commencera à 11h30 devant la Manufacture des tabacs, dans le 3e arrondissement de Lyon. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur la circulation et certainement aussi sur le réseau TCL à cette date.