Lyon : les métros A et C perturbés à cause d'un colis suspect

Difficile de compter sur le réseau TCL à Lyon ces dernières semaines, régulièrement perturbé par des bagages oubliés. Principe de précaution oblige, ces derniers sont tous traités comme "colis suspects". Ce lundi après-midi, les lignes A et C sont impactées.

Mise à jour : reprise du trafic

Ce lundi après-midi, le réseau métro est perturbé à Lyon. En effet, suite à un "colis suspect" à la station Hôtel de Ville Louis Pradel, les lignes A et C sont impactées.

La ligne A circule uniquement entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie, la ligne C, entre Cuire et Croix Paquet. La fin de la perturbation est estimée à 14h40 selon TCL.