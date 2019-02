Lyon : les Gilets Jaunes dansent devant les CRS rue de la République

Sur des airs de rock n'roll, des Gilets Jaunes parvenus à rejoindre la rue de la République lors de l'acte XIV se sont mis à danser devant le cordon de CRS.

Bondée de monde chaque samedi après-midi, l'entrée vers l'axe commercial de la rue de la République avait été bouclée pour filtrer les passages et éviter au cortège de Gilets Jaunes d'y passer. Ce qui n'a pas empêché l'organisation d'une piste de danse face au cordon de CRS lors de l'acte XIV. Dans une ambiance joviale, des airs de rock n'roll ont retenti pour des manifestants ravis de casser les images de violences qui émaillent les rassemblements depuis des semaines. "On a réussi à rentrer dans la rue de la Ré', on est plein et on danse devant les CRS pour montrer qu'on est pas des violents, alors rejoignez-nous !", commente un gilet jaune lyonnais dans une vidéo publiée sur Facebook. Et de chanter ensuite en cœur "Même si Macron ne veut pas, nous on est là !"