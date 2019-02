Lyon : le métro A, le tram T3 et Rhônexpress perturbés

Depuis 14 heures, le métro A de Lyon, le tram T3 et Rhônexpress sont perturbés à cause de la présence d'un colis suspect.

C'est sans doute encore un bagage oublié, mais sa présence perturbe plusieurs lignes de transports ce jeudi après midi à Lyon, depuis 14 heures.

Ainsi la ligne de métro A ne dessert plus l'arrêt Vaulx-en-Velin la Soie en raison d'une intervention de police pour "colis suspect". La ligne de tram T3 ne circule plus, et le trafic de la navette Rhônexpress est également impacté. On ignore pour l'instant quand tous ces services reviendront à la normale.