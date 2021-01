Lyon : le grand méchant Bayer joue la transparence

1. Créé dans les années 1960, dans le quartier de Vaise, le CRLD, fleuron de la recherche en santé des plantes, regroupe sur 5 000 m2 de serres et de laboratoires 200 personnes et plus de 40 docteurs en chimie, biologie ou agronomie. Chaque année, 30 000 molécules sont testées, 250 études de résidus gérées et entre 25 et 30 brevets déposés. Le site accueille aussi un laboratoire mixte CNRS-Université Lyon 1, un incubateur de start-up et un espace de dialogue avec le grand public. @Antoine Merlet