Lyon : le festival de musique du Parc OL dévoile sa programmation finale

Le Felyn Festival sera un événement dédié à la musique organisé au Parc OL, le vendredi 19 juin et samedi 20 juin. On connait désormais la liste complète des groupes et artistes.

L'OL va organiser une série de concerts durant deux jours au sein de son stade les 19 et 20 juin 2020. Le Felyn Festival vient enfin de dévoiler sa programmation complète.

Le vendredi 19 juin, seront ainsi présents : DJ Snake, Dadju, Bad Bunny, Shaka Ponk. Samedi 20 juin, ce sera au tour des Red Hot Chili Peppers, Body Count avec Ice T, The Hives et Last Train

Les tickets sont en vente sur les plateformes habituelles, avec des tarifs entre 40 et 115 euros pour chaque journée, 74 à 210 pour le pass deux jours. La scène sera installée dans la longueur du stade et non sa largeur.