Lyon : le dealer trébuche et laisse tomber sa drogue et près de 2000€

Un jeune homme a été arrêté ce jeudi alors qu'il essayait de fuir un équipage de police.

Un Vaudais de 19 ans était arrêté ce jeudi sur le territoire de sa commune. Ce dernier venait de prendre la fuite en voyant arriver un équipage de police. Lors de cette cavale, il trébuchait et laissait tomber sa sacoche qui se déversait sur la chaussée. Celle-ci contenait 19g de cocaïne, 32g d’héroïne, 0,68g de résine de cannabis et 1818€. Le suspect reconnaissait l’usage de cannabis et il déclarait que l’héroïne et la cocaïne étaient destinées à la vente. Il aurait remplacé le jeune vendeur du jour et avouait revendre depuis l’après-midi. L’argent provenait des ventes du jour. Il va être présenté au parquet ce samedi en comparution immédiate.