Lyon : la vente d'alcool interdite après 17h ce jeudi 31 décembre dans le Rhône

Ce jeudi soir, 31 décembre, dernier jour de l'année 2020, le couvre-feu sera en vigueur de 20h à 6h du matin. Avec des contrôles renforcés. Par ailleurs, la vente d'alcool sera interdite après 17h ce jeudi à Lyon et dans le Rhône.

Le couvre-feu reste en vigueur ce jeudi soir, et pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier, de 20h à 6h du matin. "Par conséquent, les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive", explique la Préfecture du Rhône. "Les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés pour que ces mesures soient respectées sur le plan sanitaire et sécuritaire", insiste la Préfecture.

Par ailleurs, un arrêté a été pris par Pascal Mailhos, le préfet du Rhône :