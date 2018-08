Les Lyonnais sont de retour en ville, et quelques petites galères du quotidien apparaissent à nouveau avec la foule. La ligne de métro A est perturbée ce lundi matin.

Depuis 11h05, la ligne de métro A circule uniquement entre les stations Perrache et Charpennes. Les stations entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie ne sont plus desservies à cause d'un colis suspect.

mise à jour à 12h35 : reprise du trafic sur l’ensemble de la ligne.