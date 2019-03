Lyon : la consommation d'alcool interdite samedi de 11h à 20h

Dans le cadre de la manifestation des Gilets jaunes, la consommation en réunion de boissons alcoolisées ainsi que le transport et la détention d’alcool sur la voie publique seront interdites, ce samedi de 11h à 20h en “dehors des lieux réservés à cet effet”, a déclaré la préfecture.

Dans un communiqué, la préfecture du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué que Pascal Mailhos, le préfet, a pris un arrêté interdisant la consommation en réunion de boissons alcoolisées ainsi que le transport et la détention d’alcool sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet le samedi 2 mars 2019 de 11h00 à 20h00 à Lyon.

Une mesure prise dans le cadre des manifestations de Gilets jaunes qui auront lieu ce samedi à Lyon. En outre, les services de l'État ont aussi précisé que “seront également interdits la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards sur la voie publique, tout comme le transport et la détention de carburant en récipient portable, d’acide, et de tous produits inflammables et chimiques”.