Lyon : la cigarette électronique est-elle efficace pour arrêter le tabac ?

Pour répondre à cette question, le Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc va participer à une étude nationale pour savoir si le vapotage est un bon moyen de se sevrer du tabac.

L’unité d’addictologie du Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc situé dans le 7e arrondissement de Lyon va lancer une étude sur l’efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage du tabac. En 2016 on comptait en France près de 1,7 million d’utilisateurs quotidiens de ce type de cigarette. “Toutefois, les connaissances relatives à l’efficacité de ces produits et au risque éventuel associé à leur utilisation ne sont pas assez significatives pour positionner la cigarette électronique comme une aide au sevrage tabagique”, écrit le centre hospitalier.

C'est dans ce sens que, l’étude ECSMOKE, coordonnée par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a été lancée en 2018 pour évaluer l’efficacité de la cigarette électronique, comme aide à l’arrêt du tabac, au regard du médicament de référence dans le domaine : la varénicline. Le Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc fait partie des 13 établissements de santé qui vont participer à ce projet. L'étude va durer 4 ans et va concerner au mois 650 personnes. Des volontaires suivies pendent 6 mois par des tabacologues. “Ils bénéficieront d’un suivi personnalisé, de conseils d’aide à l’arrêt du tabac, et recevront un kit composé d’une cigarette électronique et des liquides nécessaires (avec ou sans nicotine), mais également de comprimés (médicament de référence d’aide au sevrage tabagique ou placebo) à prendre tous les jours”, explique l'hôpital.

Les volontaires seront répartis de manière aléatoire en trois groupes : « Groupe placebo », « Groupe nicotine » et « Groupe contrôle / varénicline ».

Si vous voulez participer à cette étude, les critères d’éligibilité sont les suivants :

Fumer à minima 10 cigarettes par jour, depuis au moins un an

Avoir entre 18 ans et 70 ans

Etre motivé(e) pour arrêter de fumer

Pour plus d’informations, contactez l’unité d’addictologie du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint-Luc : 04 78 61 88 68, du lundi au vendredi de 9h à 16h30, sauf le lundi après-midi.