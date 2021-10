Lyon : l'air des station de métro est plus pollué qu'à la surface

Un rapport de l'agence Atmo, publié fin septembre 2021, mesure la qualité de l'air dans les stations de métro à Lyon. C'est la première étude d'une telle ampleur qui est menée dans la ville.

À l'exception de la ligne C, presque toutes les stations de métro de la ville de Lyon ont été évaluée sur la qualité de leur air. L'étude a été organisée par Atmo, un organisme de contrôle de la qualité de l’air. Nos confrères de Rue89Lyon ont arpenté cette étude et en ont tiré un bilan. La concentration de particule fines est plus importante sur les quais des stations de métro qu'à la surface.

Dans le classement établi par nos confrères des stations les plus polluées, on retrouve en tête le Vieux-Lyon, puis Bellecour et Saxe-Gambetta. Parmi les moins polluées se trouvent Cordeliers ou Vaulx-en-Velin - La Soie.