Lyon : grève des inspecteurs du permis de conduire ce jeudi

Ce jeudi, les inspecteurs et délégués au permis de conduire et à la Sécurité Routière sont en grève. Ils protestent notamment contre la privatisation d’une partie de l’examen.

Ce jeudi, il sera difficile d'obtenir son permis de conduire. En effet, les inspecteurs et délégués sont en grève. Ils manifestent contre la privatisation toujours plus importante de leur fonction et de l'examen. Pour le Syndicat autonome national des experts de l’éducation routière (UNSA-SANEER), "les agents de l’Etat sont des victimes collatérales de la crise sanitaire".

Une amélioration des conditions de travail

La délégation est également mécontente des conditions de travail, mais aussi de l'érosion du maillage territorial en matière de lieux de passage du permis. Elle espère à l'avenir un meilleur contrôle des formations dispensées par les auto-écoles.

Pour Radio Scoop, ce mouvement de grève ne devrait pas avoir d'incidence sur la circulation car aucun blocage n'est prévu.