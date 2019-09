Lyon : faible mobilisation pour l’Acte 46 des Gilets jaunes

Une centaine de Gilets jaunes ont manifesté ce samedi à Lyon, un chiffre en baisse par rapport aux autres mobilisations.

Ils étaient environ une centaine de Gilets jaunes à manifester ce samedi 28 septembre pour l’acte 46 de leur mobilisation. Entre l’interdiction de manifester sur la Presqu’Île et l’occupation de la place Bellecour par l’association Handicap International, il faut dire que les Gilets jaunes n’avaient plus vraiment d’endroit où aller fouler le pavé. Ils ont tout de même défilé autour de la place Bellecour, entonnant des "on est encore là". La manifestation s’est déroulée dans le calme, malgré quelques interventions policières. Aucun débordement ni aucune interpellation n’ont été signalées.