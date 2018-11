Une jeune femme avait déposé une petite annonce sur le site Le Bon Coin pour vendre son smartphone. Un potentiel acheteur lui a donné rendez-vous avant de lui voler son téléphone.

Lorsque l'on vend des objets via des sites de petites annonces, il est souvent conseillé de réaliser la transaction dans un lieu public pour éviter les traquenards. Voici une affaire qui devrait inciter à la méfiance. Une jeune femme décide de vendre son téléphone sur le marché de l'occasion via le site Le Bon Coin. Elle échange en ligne avec un potentiel acheteur, qui lui donne rendez-vous. Ils se retrouvent rue Vendôme, mardi 6 novembre, mais l'individu, un mineur de 16 ans, n'est pas là pour acheter le mobile. Il l'arrache des mains de la jeune femme et part en courant. Dans sa fuite, il fait tomber sa carte de bus. Connu des forces de l'ordre, l'adolescent a été interpellé ce vendredi 9 novembre. Il a nié les faits.