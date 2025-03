Lyon : des militants écologistes pris à partie lors de la manifestation contre le racisme 

Des militants écologistes présents lors de la manifestation contre le racisme et l’extrême droite samedi 22 mars à Lyon ont été violemment pris à partie.

La manifestation contre le racisme et la xénophobie a réuni environ 6 000 personnes samedi 22 mars à Lyon et s’est globalement déroulée dans le calme. Pour rappel, le cortège s’est élancé depuis la place Bellecour (2e arr.) à 14h30 pour rejoindre la place Guichard (3e arr.) aux alentours de 16h30.

Si deux personnes ont été interpellées pour des dégradations, une bousculade est venue néanmoins perturber la bonne ambiance. Des militants et élus ont en effet été "violemment pris à partie" durant l’après-midi.

"Ces actes sont inacceptables"

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a condamné "fermement" l’agression sur ses réseaux sociaux. "Ces actes sont inacceptables et vont à l’encontre des valeurs que nous défendons collectivement. La lutte contre les discriminations, contre l’antisémitisme, contre le racisme et contre l’idéologie d’extrême-droite est plus que jamais nécessaire", a-t-il écrit. Et d’ajouter : "Face aux violences et aux intimidations, notre détermination collective reste intacte. Les écologistes continueront à défendre un espace démocratique où chacun peut s’exprimer librement et en sécurité. J’apporte tout mon soutien aux personnes prises pour cible et appelle à l’unité de toutes celles et ceux qui refusent la haine et les divisions."

Grégory Doucet, le maire de Lyon, s’est également exprimé, dénonçant des "intimidations inacceptables" qu’il condamne "avec la plus grande fermeté." L’édile lyonnais estime par ailleurs que "nous devons pouvoir nous rassembler sous des valeurs communes de tolérance et de paix. Plein soutien aux personnes agressées."