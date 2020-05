Lyon : des chercheurs confirment le lien entre obésité et formes graves du Covid-19

Une étude publiée par les Hospices civils de Lyon et du CHU de Lille tend à démontrer un lien entre formes graves du coronavirus Covid-19 et obésité.

Dans une étude publiée dans la revue internationale The Lancet Diabetes and Endocrinology, les Hospices Civils de Lyon et le CHU de Lille publient, démontrent une corrélation entre obésité et formes graves dans le cadre des pathologies COVID-19. Depuis le début de l'épidémie, l'étude empirique des malades a laissé supposer une corrélation entre obésité et risques liés au coronavirus.

Cette nouvelle étude, conduite au CHU de Lyon par le Dr Cyrielle Caussy et le Pr Emmanuel Disse du service d’Endocrinologie Diabète et Nutrition, sur 340 patients hospitalisés pour une pathologie COVID-19 “démontre que les patients atteints d’obésité et de COVID-19 sont, comparativement à la prévalence de l’obésité au sein de la population générale, significativement plus nombreuse qu’attendu à être admis à l’hôpital (+35 %)”, indiquent les HCL dans un communiqué.

“Ce constat est particulièrement marqué en réanimation où les sujets souffrant d’obésité sont deux fois plus nombreux que dans la population générale. Ils sont également deux fois plus nombreux que dans les autres services recevant des patients COVID-19. Ces données de réanimation confirment celle déjà rapportées dans une autre cohorte de 124 patients COVID-19 au CHRU de Lille et qui ont été ré-analysées ici dans le cadre d’une collaboration avec le Pr François Pattou et le Pr Merce Jourdain”, ajoutent-ils.

Les patients atteints d’obésité, 15 % de la population française, pourraient donc être plus exposés à développer des formes sévères de COVID-19 nécessitant une hospitalisation, voire une réanimation. “Cette démonstration pourra conduire à renforcer les mesures de prévention à leur intention, voire à prioriser l’accès aux soins, à la vaccination et aux futurs traitements pour ces patients”, concluent les auteurs.

Dans la continuité de ces observations, le Pr Disse vient d’être lauréat d’un appel à projets DGOS- Reacting INSERM doté d’un financement de plus de 500 000 € pour mettre en œuvre une étude thérapeutique NIVISCO* pour les patients atteints de COVID-19 et d’obésité.

Source correspondance

Prevalence of obesity among adult inpatients with COVID-19 in France

Cyrielle CAUSSY, M.D, PhD, François Pattou, M.D, PhD, Florent Wallet, M.D, Chantal Simon, M.D, PhD, Sarah Chalopin, M.D, Charlène Telliam, M.D, Daniel Mathieu, M.D, PhD, Fabien Subtil, PhD, Emilie Frobert, PhD, PharmD, Maud Alligier, PhD, Dominique Delaunay, PhD, Philippe Vanhems, M.D, PhD, Martine Laville, M.D, PhD, Merce Jourdain, M.D, PhD, Emmanuel Disse, M.D, PhD, COVID- Outcomes-HCL Consortium, Lille COVID-Obesity Study group. The Lancet Diabetes & Endocrinology.

*Étude de l’efficacité et de la sécurité du traitement par NIVolumab en Immuno -Stimulation chezles sujetsadultesobèseshospitalisésàrisqued’évolutionsévèreduCOVID-19.Essaimulticentrique randomisé contrôlé en deux groupes parallèles.