Lyon : des bouchons à prévoir samedi en Auvergne-Rhône-Alpes

La journée de samedi, rencontre de toutes les zones de vacances, s'annonce chargée sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Bison futé a classé la journée rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi. Et pour cause, les trois zones de vacances scolaires se croiseront sur les routes ce week-end. Dans le sens des départs il est conseillé d'éviter l’autoroute A6 en direction des Alpes entre Beaune et Mâcon de 10h à 12h et de se détourner de tous les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant vers les stations de ski entre 10h et 18h notamment les autoroutes A40 et A43.

Dans celui des retours, il est recommandé de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 15h, d'éviter l’autoroute A6 entre Mâcon et Beaune de 11h à 16h et de quitter les stations de ski des Alpes du Nord avant 10 heures pour ceux qui rejoindront le nord de la France. Outre la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout le reste de la France sera classé orange dans ce sens de circulation ce samedi.

Dimanche la situation devrait s’apaiser avec du vert sur toute la France.