Lyon : de nombreux trains directs supprimés en 2020

En 2020, la seule ligne directe depuis Lyon vers la façade atlantique sera celle qui relie Nantes. Dans le même temps, des chefs lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne seront plus accessibles en direct.

Selon le site en ligne spécialisé Trains-directs, des lignes au départ de Lyon vont être supprimées en 2020. Selon le journal, la façade atlantique ne pourrait “plus être atteinte en trains directs au départ de Lyon, hormis Nantes”. L'aboutissement d'un long processus de suppression de lignes et notamment de lignes de nuit.

Dans le même sens, à partir du 15 décembre, les villes d'Annecy et du Puy-en-Velay ne seront plus reliées directement à Lyon. Les villes de Bourg-Saint-Maurice, Annemasse et Saint-Gervais, ne seront desservies qu’en week-end.