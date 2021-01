Lyon : de nombreux cyclistes ont "protégé" une piste cyclable du 6e arrondissement ce vendredi (vidéo)

"Ce que certains automobilistes perçoivent comme de petites incivilités sont des infractions qui mettent en danger les cyclistes en les obligeant à se déporter sur la voie de circulation générale", explique l'association, qui revendique 1600 adhérents dans la Métropole. "Le second objectif est de dénoncer le manque de volonté politique pour lutter contre l’arrêt et le stationnement sur les aménagements cyclables. La Ville à Vélo appelle les maires de la métropole de Lyon ainsi que le préfet du Rhône à mobiliser les polices municipales et la police nationale pour verbaliser le stationnement récurrent sur les aménagements cyclables", conclut l'association.