Lyon : comment reconnaître un moustique tigre et le signaler

Chaque année, depuis 2004 le moustique tigre s'invite dans nos villes et les discussions. Susceptible de transmettre la dengue, le chikungunya ou le virus Zika, comment reconnaître le moustique tigre et surtout où signaler sa présence ?

Il aurait pu être un simple marronnier de la presse s'invitant chaque été, mais sa prolifération en France, notamment en zone urbaine, devient toujours plus préoccupante. Le moustique tigre ou Aedes albopictus est présent sur le territoire depuis 2004, installé dans 58 départements dans le Rhône.

L'agglomération de Lyon est très majoritairement considérée comme colonisée (voir ici). Par ailleurs, ce moustique peut potentiellement transmettre la dengue, le chikungunya ou le virus Zika et est considéré comme une espèce invasive. Encore faut-il bien le reconnaître.

Des caractéristiques très précises

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail propose une plateforme complète permettant de reconnaître un moustique tigre. Elle livre des détails importants comme la taille du moustique qui doit être inférieur à une pièce de un centime d'euros et sa couleur "sa couleur, qui n’est pas jaune et noire, mais bien blanche et noire, très contrastée [...] De nombreuses espèces de moustiques ont le corps ou les pattes rayés, mais plutôt dans des tons brun-beige".

Enfin, "Les moustiques disposent d’un appareil piqueur (long appendice en prolongement de la tête) pour se nourrir. Si l’insecte n’a pas d’appareil piqueur, ce n’est pas un moustique", précise l'Anses.

S'il s'agit bien d'un moustique tigre, il est possible de le signaler via la plateforme dédiée (voir ici). Il faudra néanmoins : une photo d’un moustique tigre ou d’un moustique dans un état permettant son identification. Ces signalements restent importants pour cartographier la présence du moustique et évaluer les réponses possibles. Enfin, il est important de supprimer tous les lieux possibles de pontes comme coupelles ou bacs remplis d'eau.