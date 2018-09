Lyon : Collomb "un tyrannosaure cumulard" pour Thomas Legrand

Gérard Collomb était le sujet de l'édito politique de Thomas Legrand, ce matin, sur France Inter. Extrait.

"Gérard Collomb est un maire pragmatique qui avait, dans sa ville, su dépasser le clivage gauche droite. Finalement, il s'avère que c'est un notable comme les autres, longtemps, très longtemps cumulard polémique, épais cumulard. Il s'est fait remplacer à la mairie de Lyon par un homme de paille qui dit lui-même qu'il est prêt à lui rendre son fauteuil à la demande. Rappelons que Gérard Collomb est élu depuis 41 ans : 1977, l'année de naissance d'Emmanuel Macron. Six ans député, seize ans maire, dix-sept ans sénateur, treize ans président du Grand Lyon, deux ans président à la métropole de Lyon, sept ans conseiller régional et même cinq ans conseiller économique et social. C'est un tyrannosaure, on n'en fait plus des comme ça. Neuvième plus cumulard de France, il s'est opposé ou abstenu à chaque fois qu'une loi visant à limiter le cumul lui était soumise. Gérard Collomb est le parfait contre-exemple de retour dans sa baronnie pour un autre mandat de maire à l'issue duquel, s'il est élu, il aura 78 ans. Voilà bien un événement emblématique, avec la démission de Nicolas Hulot, du phénomène politique de cette rentrée : la normalisation du macronisme".