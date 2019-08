Lyon : circulation automobile difficile dès ce vendredi matin

La circulation se densifie à l'approche du week-end autour de Lyon. Tandis que Bison futé voit orange dans le sens des retours, on note ce matin des embouteillages sur l'A7, l'A47 ainsi que dans le centre de Lyon.

Les embouteillages commencent à s'accumuler dès ce vendredi autour de Lyon, et pressentent un samedi très compliqué sur les routes de la vallée du Rhône. Bison futé voit orange dans le sens des retours aujourd'hui, et conseille aux automobilistes d'éviter l'A7 entre Orange et Lyon de 11h à 19h. Ce matin, la circulation est difficile sur l'A47 au niveau du Pont de Givors, en travaux, et reste globalement dense aux entrées et sorties de la métropole. De légers embouteillages sont en formation du côté du tunnel de Fourvière, ainsi qu'au niveau du cours Charlemagne.