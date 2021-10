Lyon : Chanel devient le partenaire officiel du festival Lumière

Le festival Lumière a annoncé ce mercredi 6 octobre que la Maison Chanel serait le nouveau partenaire officiel de l'événement.

Le festival Lumière a trouvé son nouveau partenaire officiel. En strass et paillettes, c'est la Maison Chanel qui réaffirme son engagement en faveur du septième art. L'entreprise de haute-couture soutiendra tout au long du festival les masterclass des invités d'honneur et le programme Histoire permanente des femmes cinéastes.

Après une année marquée par la crise sanitaire, ce partenariat "s’est construit sur les ressemblances entre l’histoire de nos maisons et des valeurs communes fondées tant sur l’héritage et la création d’aujourd’hui que sur une approche artisanale et un rayonnement bien au-delà de nos frontières" souligne le festival Lumière dans un communiqué.

De son côté, le Président mode de Chanel, Bruno Pavlovsky assure que "la Maison entretient depuis les années 1930 un lien privilégié avec cet art majeur, grâce à Gabrielle Chanel, qui fut l'amie et la mécène des cinéastes les plus audacieux de son époque". La créatrice de mode "Coco Chanel" n'a effectivement cesser de tutoyer le grand écran, en témoigne ses amitiés avec Jean Cocteau, Romy Schneider, Jean Renoir, et bien d'autres grands noms du cinéma.