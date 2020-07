Lyon : Bison futé voit rouge ce week-end dans la région 

La circulation dans le sens des départs s'annonce difficile dès ce vendredi à Lyon et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon Bison futé, la circulation s'annonce chargée sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs ce week-end. Dès ce vendredi, journée classée orange, il est conseillé d'éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 11h à 17h et l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 14h à 20h. Samedi, la circulation sera difficile dans les deux sens. La journée est classée rouge. Évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 9h à 12h et l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9h à 18h. Dans celui des retours, c'est entre Marseille et Orange de 9h à 15h que des bouchons sont attendus.