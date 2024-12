Après un week-end humide et froid, Lyon Capitale fait un point sur la météo à laquelle s'attendre lors de cette deuxième semaine de décembre.

Si cette journée du 10 décembre semble plutôt fraîche, Guillaume Séchet, métérologue chez Météo-Lyon.net affirme "qu'aucun froid intense n'est attendu cette semaine". Echarpes et manteaux restent malgré tout conseillés afin de lutter contre les températures ressenties "le vent et la bise contribueront à une forte sensation de froid lors des prochains jours", poursuit-il. Un courant venu d'Allemagne et de Suisse qui devrait s'affaiblir au cours des prochains jours, laissant place à des températures plus douces. Celles-ci devraient alors grimper jusqu'à huit degrés maximum ce week-end.

Un temps calme

Même s'il restera compliqué d'apercevoir le soleil cette semaine, le temps devrait rester plutôt calme. Seules quelques petites averse pourront venir perturber le week-end, mais "rien d'inquiétant", selon Guillaume Séchet. Pour profiter de quelques éclaircies et de degrés en plus, il faudra donc attendre la semaine prochaine, où le soleil fera son grand retour.

