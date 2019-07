Lyon : 300 policiers pour les matchs de l'Algérie et de la Tunisie

Entre la liesse du 14 juillet et les demi-finales de la coupe d'Afrique des Nations, la préfecture du Rhône s'attend à une nuit agitée à Lyon et renforce son dispositif policier.

En plus de l’affluence provoquée par les festivités du 14 juillet, la préfecture du Rhône s’attend à une nuit doublement agitée avec la tenue des matchs de l’Algérie et de la Tunisie. La fin du match Algérie-Nigéria est d’ailleurs prévue en même temps que le feu d’artifice lyonnais. Dans un communiqué, le préfet explique s’attendre à "des mouvements de liesse populaire et des rassemblements sur la voie publique" et demande notamment aux commerçants de "prendre toutes les dispositions pour protéger leurs établissements". En prévention, la préfecture a donc annoncé renforcer son dispositif policier avec 300 agents supplémentaires dans le centre et l’est lyonnais.