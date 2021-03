Lyon : 276 robes de cocktail à prix cassé mises aux enchères ce jeudi

Une centaine de robes de mariée du grand couturier défunt Max Chaoul étaient mises aux enchères en ligne ce mercredi 24 mars. Mais si vous les avez ratées, pas de panique : un lot des robes restantes ainsi que 276 robes de cocktail seront présentées jeudi.

Pour les admirateurs, admiratrices ou simples jeunes femmes en quête d’une robe élégante, l’occasion est en or : après que le couturier lyonnais Max Chaoul nous ait quittés en décembre dernier, ses œuvres sont mises aux enchères à prix cassé.

D’après le responsable de 2C Partenaires Eric Vignier, ces robes étaient vendues entre 3 000 et 15 000 euros. On pourra jeud en trouver à partir de 200 euros, le prix montant jusqu’à 1 000 euros « pour les plus travaillées ».

Les acheteurs devront en revanche prendre en compte une taxe de 14,28 %.

Des accessoires et le matériel du couturier tels que des machines à coudre ou tissus seront également mis en vente. Les enchères se dérouleront avec un « public restreint, dans la limite des personnes autorisées par les consignes sanitaires gouvernementales et dans le respect strict des conditions de sécurité sanitaire et des gestes barrière ».

Il est cependant possible de faire un ordre d’achat, à condition que celui-ci soit au-dessus de 500 euros et envoyé au moins trois jours avant la vente.

Enchères : jeudi 25 mars à Lyon, 9, rue François-Dauphin à 14h30.

Maëlle Lions