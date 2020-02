Lyon : 200 000 voitures sur la route des Alpes ce week-end

De très fortes perturbations sont attendues, notamment samedi, sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end.

La journée de samedi est classée rouge dans le sens des départ et orange dans celui des retours par Bison Futé en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon les prévisions plus de 200 000 voitures sont attendues dans les vallées alpines de vendredi à dimanche. Pour ceux qui se rendent en station, il est conseillé d’éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 8h à 15h et l’autoroute A40 entre Bourg-en-Bresse et la Suisse, de 10h à 17h.