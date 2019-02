La majorité des députés du Rhône ont voté pour la loi “anticasseurs” à l'exception d'Hubert Julien-Lafferiere qui s'est abstenu.

La loi dite “anticasseurs” proposée par le sénateur LR Bruno Retailleau a été adoptée ce mardi en première lecture à l'Assemblée nationale par 387 voix contre 92. Un texte remanié par rapport à celui présenté au palais du Luxembourg largement plébiscité par les députés du Rhône. Du côté de LREM, seul Hubert Julien-Lafferiere s'est abstenu. Anne Brugnera, Thomas Rudigoz, Jean-Louis Touraine, Blandine Brocard, Bruno Bonnell, Jean-Luc Fugit, Thomas Gassilloud, Danièle Cazarian et Yves Blein ont voté pour. Seule Anissa Khedher n'a pas participé au vote. Du côté du Modem, Cyrille Isaac-Sibille n'a pas participé au vote non plus. Les élus LR Patrice Verchère et Bernard Perrut ont voté pour.

Cette loi est très fortement décriée par le monde judiciaire, notamment sur son article 2 qui prévoit une interdiction a priori de manifester prononcée “par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”.

En tout, 50 députés LREM se sont abstenus. Le texte va maintenant repartir au Sénat pour une deuxième lecture, le 12 mars.