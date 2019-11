Lettre avec de la poudre blanche, la Grande Mosquée de Lyon confinée

Les forces de l'ordre et les pompiers sont sur place pour déterminer si le produit est dangereux ou non. Quarante personnes sont confinées dans l'édifice religieux.

Depuis le milieu de matinée, la mosquée de Lyon a été mise en quarantaine après la réception de la lettre contenant une poudre blanche. Les pompiers et policiers sont sur place et une quarantaine de personnes ont été confinées. “C'est une procédure normée dans ce genre de cas. Elle sert à lever les doutes pour savoir quel est ce produit ? Et s'il est dangereux”, explique la préfecture de Lyon. Si la poudre s'avère dangereuse, le procureur peut se saisir de l'affaire. Pour le moment des analyses sont en court.

Selon France 3 région, des personnes ont été “incommodées” par cette poudre et ont déclaré avoir “les yeux qui piquent”. Elles ont été prises en charge par les pompiers.