Les urgences de l’hôpital Lyon Sud déménagent pendant deux ans

À partir du jeudi 7 octobre, le service d’accueil des urgences de l’hôpital Lyon Sud va déménager de manière provisoire au sein du bâtiment 3A. Elles retrouveront leur espace d’origine en octobre 2023.

Jusqu’en 2026, l’hôpital Lyon Sud installé à cheval sur les communes d'Oullins, Saint-Genis-Laval et Pierre-Bénite va faire l’objet d’un vaste plan de transformation. À terme, le projet entrepris par les HCL doit permettre de moderniser les activités des blocs opératoires, des soins critiques et des urgences, aujourd’hui installées dans des bâtiments anciens, jugés vétustes, et qui ne sont plus adaptés aux défis actuels de prise en charge des patients.

Le déménagement du Service d’accueil des urgences (SAU) qui sera réalisé le jeudi 7 octobre marque le début de cette opération d’envergure. Le SAU va prendre ses quartiers pendant 24 mois dans le bâtiment 3A du centre hospitalier, où des travaux ont été réalisés entre septembre 2020 et octobre 20201, afin de l’accueillir.

Repenser, optimiser et sécuriser les Urgences

Le fonctionnement des urgences ne sera pas affecté par ce déménagement et celle-ci fonctionneront toujours 24h24 est 7 jours / 7 grâce à neuf infirmières diplômées d’état et six médecins urgentistes. Au total, ce service temporaire des Urgences sera équipé de "5 boxes de consultation en filière courte, dont un pour les plâtres et un dédié à la gynécologie, 9 boxes en filière médico-chirurgicale, dont un pour la prise en charge des urgences vitales", détaillent les HCL dans un communiqué.

À leur retour sur leur site d’origine, en octobre 2023, les Urgences de Lyon Sud auront été "repensées, optimisées et sécurisées" pour : assurer une meilleure absorption des flux de patients en arrivée ; diminuer le temps d’attente ou encore améliorer les conditions de travail des équipes.