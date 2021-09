Les TCL en grève jeudi : le détail des lignes perturbées

Un mouvement social conséquent va toucher le réseau TCL jeudi 30 septembre sur l’ensemble de la Métropole de Lyon. Les chauffeurs de bus et de tramways, vont rejoindre le piquet de grève, ce qui perturbera plusieurs lignes.



Jeudi 30 septembre, les salariés TCL poursuivront un mouvement de grève entamé par les chauffeurs de bus pour pointer une hausse de l’insécurité et des conditions de travail qui se détériorent. Tout est parti d’un incident survenu le 1er septembre dernier sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Un chauffeur de bus, qui n’était plus en service, avait essuyé plusieurs coups de feu alors qu’il était à l’intérieur de son bus. Plus récemment, un bus TCL a été la cible de projectiles dimanche 26 septembre aux alentours de 22 h 30, alors qu'il circulait dans le quartier de Saint-Rambert, à Lyon (9e). En service, le véhicule de la ligne 31 a été touché plusieurs fois par des projectiles, rue Albert Falsan.

En début de matinée, les grévistes ont prévu d’occuper les unités de transports réparties sur l’ensemble de la Métropole, avant de se rassembler devant le siège de leur exploitant, Kéolis.

Tamway :

La ligne T1 circulera avec une fréquence comprise entre 11 à 13 minutes, au lieu de 5 à 7 minutes .

La ligne T2 circulera avec une fréquence comprise entre 10 à 11 minutes, au lieu de 4 à 7 minutes.

La ligne T3 circulera avec une fréquence comprise entre 9 à 13 minutes, au lieu de 6 à 9 minutes.

La ligne T4 circulera avec une fréquence de 10 minutes, au lieu de 8 à 9 minutes .

La ligne T5 circulera uniquement de 16h30 à 23h , avec une fréquence de 12 minutes.

La ligne T6 circulera avec une fréquence de 20 minutes, au lieu de 10 minutes .

La ligne T7 circulera uniquement de 16h30 à 22h15 , avec une fréquence de 7 minutes.

Bus :

Les lignes suivantes circuleront avec des fréquences allégées :

C1,C2 C3, C5, C6E, C8, C9, C10, C11, C13, C14, C15, C15E, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C25, C26, 2, 3 , 9, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 37, 40, 43, 45, 52, 54, 60, 62, 67, 70, 71, 77, 89, 90, 93, 98, S6.

Les lignes suivantes seront limitées :

La ligne C6 circulera uniquement entre Campus Lyon Ouest et Gare de Vaise (fréquence de 15 minutes).

La ligne C7 circulera entre Hôpitaux Sud et Jean Macé (fréquence de 15 minutes).

La ligne C12 circulera uniquement entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Jean Macé (fréquence de 12 minutes).

La ligne 31 circule uniquement entre Cité Edouard Herriot et Gare de Vaise (fréquence de 12 à 20 minutes).

La ligne 33 circule uniquement entre Rillieux les Alagniers et Cuire.

La ligne 88 circulera uniquement entre Gare d' Oullins et Hôpitaux Sud (fréquence de 15 minutes).

Les lignes suivantes ne circuleront pas :

C4, 5, 7, 8, 10E, 14, 15E, 16, 17, 27, 34, 35, 39, 46, 49, 55, 57, 63, 65, 66, 68, 73, 76, 78, 80, 81, 85, 87, 89D, 95, S1, S4, S9, S11, S12, S15, PL1, PL2, PL3.

Pour ce qui est des métros, quelques conducteurs prendront part au rassemblement comme le précisait un chauffeur gréviste, mardi 28 septembre, sur le site Lyoncapitale.fr. Or, "toutes les lignes circuleront normalement, a indiqué l’exploitant du réseau Kéolis, puisque la part des conducteurs grévistes n'est pas assez importante pour que cela affecte le traffic". Les autres lignes de bus, ainsi que les lignes scolaires Junior Direct circuleront, elles aussi, normalement. Les 5 agences commerciales seront ouvertes aux horaires habituels.