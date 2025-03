Les motards en colère manifesteront à Lyon le dimanche 6 avril contre les ZFE

Afin de dénoncer la Zone à Faible Emission de la métropole de Lyon, la Fédération Française des Motards en Colère organise le dimanche 6 avril une manifestation à Lyon.

Les motards rejoignent le mouvement contre les ZFE. Le dimanche 6 avril prochain, la Fédération Française des Motards en Colère organise une mobilisation à Lyon pour dénoncer les zones à faibles émissions.

"Depuis 14 ans, la FFMC alerte sur cette transition menée sans cohérence et au détriment des plus modestes. Oui, la pollution atmosphérique est un enjeu majeur. Mais faire de l’usager de la route un bouc émissaire n’est ni juste ni efficace. La pollution est multifactorielle, et les véhicules anciens ne peuvent pas en porter seuls la responsabilité", estime l'association dans son communiqué de presse.

Le rendez-vous est donné à 11h devant l'Hotel de la Métropole de Lyon, dans le 3e arrondissement.