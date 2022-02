Le risque d’avalanches persiste dans deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes

La prudence reste de mise dans les Alpes ce jeudi 3 février en raison des chutes de neige survenues depuis le début de la semaine sur les massifs de Savoie et Haute-Savoie.

Il n’avait quasiment pas neigé en Savoie et en Haute-Savoie depuis le 10 janvier et depuis plusieurs semaines les sommets enneigés commençaient à se teinter de marrons et gris, la neige se faisant plus rare. À l’approche des vacances de février, le retour de la neige cette semaine tombe à point nommé pour les professionnels de la montagne et les vacanciers, toutefois celui-ci s’accompagne d’un risque d’avalanche accrue.

Alors qu’entre 7 et 15 cm de neige seraient tombés entre lundi et mercredi en altitude dans les deux Savoies, Météo France continue d’appeler le public à la prudence en montagne et maintien les deux départements en "vigilance jaune avalanche", au moins jusqu’à ce vendredi 4 février à 6 heures.