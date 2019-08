Le débat sur "l'Internet responsable" s'invite à Lyon

Jeudi 29 août, la Maison de l'Environnement organise une réflexion sur les enjeux des nouvelles technologies avec l'Agora de "l’Internet responsable".

Jeudi 29 août, l’association Conscience et Impact Écologique propose aux Lyonnais une réflexion sur un questionnement majeur de nos sociétés hyperconnectées : comment responsabiliser l’usage d’Internet et du numérique ?

Afin de réfléchir aux enjeux sociaux, économiques et écologiques des nouvelles technologies, trois acteurs de l'entrepreneuriat numérique alternatif ont été invités :

Ferdinand Richter, responsable de la Fondation Ecosia France, moteur de recherche se servant de ses revenus pour faire planter des arbres,

Lucas Duchaine, directeur général de l’entreprise Sylha, créatrice d’une monnaie virtuelle, connectée et solidaire,

Et Pierre-Yves Gosset, directeur de l'association Framasoft, qui vise à diffuser des connaissances autour des logiciels libres.

Ils seront accompagnés de Bruno Charles, élu vice-président en charge du développement durable de la Métropole de Lyon. Ces quatre invités discuteront de solutions pratiques et d’applications alternatives, et débattront sur la problématique de la protection des données et de la mise en place de solutions pour une transition écologique numérique.

L’ouverture des portes se fera à 18h, à la Maison de l’Environnement. Pour participer, l’inscription est obligatoire.