Un peu moins de 24 heures après le discours télévisé d’Emmanuel Macron sur la situation dramatique en Afghanistan, Grégory Doucet s’est dit "prêt à accueillir", à Lyon, "les Afghanes et Afghans qui cherchent refuge en France et arriveront ces prochains jours sur notre sol". Dans un message posté sur le réseau social Twitter, le maire de Lyon a également interpellé le président de la République en précisant "nous avons les capacités d’accueillir dignement".

Lyon répondra au devoir d'humanité de la France et est prête à accueillir les Afghanes et Afghans qui cherchent refuge en France et arriveront ces prochains jours sur notre sol. @EmmanuelMacron nous avons les capacités d'accueillir dignement. https://t.co/JvL6YMjQWe

— Grégory Doucet (@Gregorydoucet) August 17, 2021