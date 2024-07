La foudre a encore frappé la région lyonnaise hier

Ce sont près de 1 000 impacts de foudres qui ont une nouvelle fois touché la région Rhône-Alpes vendredi 12 juillet.

Après les très importants passages orageux de jeudi, la foudre a une nouvelle fois touché le sol Rhônalpins. Kéraunos.org recense les impacts de foudres qui touchent le sol de notre territoire. Selon cet observatoire français des tornades et des orages violents, ce sont 902 impacts de foudres qui sont tombés sur les dernières 24 heures. La plus grande concentration orageuse était concentrée entre Lyon et Annecy.

Ce 13 juillet, les orages sont derrière nous. La perturbation a continué sa route vers les pays de l'Est. Ce samedi, le ciel restera principalement dégagé et sec.