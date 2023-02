Équipements sportifs, superficie d'espaces verts, nombre de médecins, de bars, de restaurants par habitant, revenu moyen, nombre de propriétaires... Tout savoir sur votre arrondissement.

Chacun des neuf arrondissements de Lyon a ses spécificités, son histoire, ses caractéristiques, plus ou moins marquées. Ils n'ont pas la même taille - le 1er a une superficie de 1,51 km2 quand le 7e est 6,5 fois plus grand avec 9,75 km2 - , le même nombre d'habitants (30 630 pour le 2e et près de 103 000 pour le 3e).

Quelle est l'arrondissement le plus jeune ? Celui où il y a le plus de diplômés à bac + 3 et plus ? Ceux dans lesquels on compte le plus d'équipements sportifs et culturels ? De bars, de crèches et d'écoles ? De médecins généralistes, d'espaces verts, etc. ?

Lyon Capitale vous donne la fiche d'identité des neuf arrondissements de Lyon en 16 points.