Du 21 au 25 février prochain, la comédie musicale culte de Broadway débarque à l’amphithéâtre 3 000 de Lyon.

Deux bandes rivales, les "Jets" et les "Sharks", une histoire d’amour tragique entre Maria et Tony et des musiques inoubliables, la comédie musicale West Side Story débarque à Lyon. Mis en scène par le New-Yorkais Lonny Price, l’un des chefs d’oeuvre de Broadway se produira sur la scène de l’amphithéâtre 3 000 du 21 au 25 février 2024.

Redécouvrez les compositions de Léonard Bernstein grâce aux 20 musiciens d’orchestre et les chorégraphies de Jerome Robbins dansées par 34 artistes qui ont déjà séduit plus de trois millions de spectateurs à travers le monde. La troupe de la comédie musicale passera également à Bordeaux, Rouen et Nantes.

Plus d'informations : https://www.u-play.fr/westsidestory