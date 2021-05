L'artiste lyonnais Ayiro dissimulera bientôt ses dessins dans les rues lyonnaises

L'artiste Ayiro fait de l'autruche son animal totem et décide d'en faire profiter les passants parisiens en cachant quelques unes de ses oeuvres ici et là. Il le fera bientôt à Lyon.

"J'ai dessiné ma première autruche dans le style actuel en 2014, année où je suis allé au zoo de Paris qui avait réouvert. Je voulais y voir les changements" commence l'artiste lyonnais de sa voix cotonneuse. C'est ici qu'il tombe "fou amoureux des autruches. C'est un animal totalement sauvage avec un aspect tellement classe, tellement chic, tellement élégant, tellement... Parisien. J'ai trouvé la dualité exceptionnelle." Ayiro aime jouer avec l'image du Parisien à l'international et s'en amuse jusqu'au bout du crayon.

D'aucuns diront que l'autruche ne semble pas être l'animal le plus intelligent, "mais l'autruche met tout le monde d'accord par sa prestance. Quand on en voit une qui nous regarde de haut, le bec un peu relevé, on ne peut que se taire et se dire que dans tous les cas, il nous toise. Des regards assez hautains, suffisants, condescendants. C'est cet aspect là que j'aime beaucoup". Ce rapport de puissance se retrouve d'ailleurs dans les autres oeuvres d'Ayiro. Des portraits humains ou des dessins d'autres animaux (girafes, chameaux, antilopes).

Chasse au trésor en pleine ville

Pour partager son amour de l'art à travers ses dessins, Ayiro décide de temps à autres de cacher ses oeuvres dans les rues de Paris, où il aime se retrouver pour flâner et s'inspirer. Alors il dépose une autruche au bord d'une fenêtre ou derrière du mobilier urbain et annonce sur son réseau social Instagram que les heureuses personnes qui trouveront les trésors pourront repartir avec.

Une idée amusante pour renouer contact avec l'art dans une période difficile pour le monde de la culture. Ayiro souhaite réitérer ces moments de partages à Lyon où de nouvelles autruches seront bientôt à chercher au mois de mai, à condition de se tenir informer...