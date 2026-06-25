Le Haras d’Annecy renaît après une vaste réhabilitation

Le Haras national d’Annecy, monument historique, a été réhabilité. La Cité internationale rassemble désormais 2,7 hectares.

Classé monument historique depuis 2007, le Haras d’Annecy a été complètement réhabilité. 2,7 hectares de patrimoine qui réunissent une Cité internationale du cinéma d’animation, les Halles du Haras, ainsi qu’un parc paysager ouvert au public toute l’année. Ce grand projet s’élève à un montant total de 53,7 millions d’euros répartis entre la Ville d’Annecy (28,5 millions d’euros), département de la Haute-Savoie (cinq millions d’euros et quatorze millions d’euros pour l’achat de la salle de projection), l’État (4,3 millions d’euros) et la Région (1,95 millions d’euros).

Ce nouveau lieu offre « une nouvelle vocation au Haras : résolument publique, culturelle et conviviale », indique le communiqué de presse.

Réhabilitation du Haras d'Annecy. © CITE ANIMATION_A-TRICHET-LAURIER

Une ouverture ancrée dans l’actualité, à l’heure où Annecy accueille la 50e édition du Festival international du film d’animation, du 21 au 27 juin 2026. Les festivaliers pourront découvrir ce nouveau lieu qui renforce la ville considérée comme capitale mondiale de l’animation.

Cette nouvelle Cité internationale va permettre d’animer la ville toute l’année avec plusieurs espaces. Grâce au musée du cinéma d’animation à travers les collections « musée de France », des expositions temporaires avec « la première Grande Exposition au studio Ankama » ou encore avec les studios LAIKA. D’autres animations autour d’ateliers pratiques, d’animations traditionnelles, des courts et longs métrages ainsi que des rencontres dédiées à l’animation.

8 400 m² de verdure en centre-ville. © CITE ANIMATION_A-TRICHET-LAURIER

Du côté des Halles du Haras, dix-neuf commerces sont ouverts depuis le 5 juin : boucher, caviste et fromager.

Enfin le parc fait 18 400 m² de verdure en centre-ville, « 265 arbres, 4 630 arbres, des îles ombragées pour lire, des chemins pour déambuler », indique le communiqué de presse.