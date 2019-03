Indigo lance des nouveaux vélos à Lyon (qui squatteront les arceaux)

Un an après son déploiement à Lyon, le service de location de vélo Indigo va déployer des nouveaux deux roues. Les utilisateurs devront les attacher à des arceaux et autres emplacements publics dédiés aux cyclistes du quotidien.

Plus solide et moins sensible à la casse, Indigo va déployer un nouveau modèle de vélo dans les rues de Lyon. Arrivé il y a un an, le service de location de deux roues a été confronté à des problèmes de casse, avec, au moins, un tiers du parc détruit. Ces nouveaux vélos seront dotés de "roues ultra-résistantes" censées mieux tenir. Ils remplaceront à terme ceux qui sont déjà présents dans les rues de Lyon.

La base du service ne change pas, les utilisateurs peuvent retrouver et débloquer les vélos grâce à une application, la demi-heure est facturée 50 centimes. Une nouveauté a néanmoins été introduite mi-février. Les vélos sont désormais équipés d'un cadenas et les usagers doivent obligatoirement attacher les vélos Indigo Well à du mobilier urbain, comme des arceaux, puis prendre une photo pour terminer la location.

Cette décision ne manque pas d'agacer les cyclistes du quotidien puisque désormais, on peut repérer des grappes d'Indigo ventouses inexorablement attachées à des arceaux, sans les quitter durant plusieurs jours, empêchant les autres cyclistes d'accéder aux infrastructures. Interrogé début mars sur cette question, Jean Gadrat, Directeur général d'Indigo Weel s'expliquait : "Si des vélos sont photographiés plusieurs jours au même emplacement, ça veut dire qu'ils ne tournent pas, ce n'est pas bien pour nous aussi. Il faut qu'on les mette à des endroits où on a en besoin". Pour l'instant, Indigo ne reverse rien à la ville ou la métropole pour l'occupation de l'espace public, mais se dit régulièrement prêt à le faire.