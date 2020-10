Immobilier à Lyon : “La pierre plus que jamais une valeur refuge en cette période de crise sanitaire”

Trois questions à Charles-Édouard Levin, conseiller expert chez Valority Investissement du groupe lyonnais Valeur et Capital.

Il vous reste 64 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

[caption id="attachment_221771" align="alignleft" width="207"]Charles-Édouard Levin[/caption]L’image de l’immobilier d’investissement et de la gestion de patrimoine a largement évolué. Elle s’est considérablement démocratisée ces dernières années et touche aujourd’hui un public bien plus large. La nouvelle génération a de plus en plus conscience que pour créer du patrimoine, préparer l’avenir et s’assurer des revenus complémentaires pour la retraite, l’investissement immobilier représente la solution la plus sûre. Les taux de crédit historiquement bas et la baisse de rendement des fonds en euros accentuent énormément le phénomène. Aujourd’hui, tout salarié en CDI, en bonne santé et en pleine capacité d’emprunter, se doit d’investir, qu’importe sa catégorie socioprofessionnelle.